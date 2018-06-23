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Александр Шпрыгин: «Фан-клуба „Динамо“ фактически не существует — Пименов узурпировал юрлицо, его действия деструктивны»
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Александр Шпрыгин: «Фан-клуба „Динамо“ фактически не существует — Пименов узурпировал юрлицо, его действия деструктивны» 

Спорт-Экспресс 16 часов назад
Известный болельщик «Динамо», глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал информацию о вынесении запрета на посещение футбольных матчей главе фан-клуба бело-голубых Алексею Пименову.
Источник: МВД объявил лидера фанатов «Динамо» персоной нон-грата
— Только вчера узнал, что Алексей Пименов ударил 60-летнего болельщика, — сообщил Шпрыгин. — Я, как и другие болельщики «Динамо», удивлен, что у них есть фан-клуб и глава. Он работал у меня в подчинении и был рядовым сотрудником фан-клуба «Динамо». Затем узурпировали юридическое лицо фан-клуба, которого фактические не существует, а это статус. Для меня этот человек уже несколько лет нерукопожатный. Все его действия деструктивны. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Ранее в телеграмм-канале «Мутко против» появилась информация об объявлении Пименова персоной нон-грата на футболе из-за двух случаев агрессии в отношении других болельщиков.
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