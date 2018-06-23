Эден Азар: Сборной Бельгии играть сегодня было легко

— Сегодня было проще крупно обыграть Тунис после быстрого гола. Нам было легко играть сегодня. Думаю, мы хорошая команда. Мы хотели бы выйти в финал.

Четыре года назад мы проиграли Аргентине, но если бы сейчас играли с Аргентиной, матч был бы другим. Мы сильнее, чем четыре года назад. Моя травма? Почувствовал боль икроножной мышцы. Но ничего серьезного, уже завтра буду готов, — цитирует Азара официальный сайт ФИФА.

Сборная Бельгии одержала вторую победу на чемпионате мира. В первом туре бельгийцы обыграли команду Панамы (3:0).