Футболист сборной Бельгии Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком «Зенита»

МОСКВА, 23 июня. / ТАСС /. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком санкт-петербургского "Зенита" . Об этом он сказал журналистам.

Витсель выступал за «Зенит» с сентября 2012 года по январь 2017-го, став чемпионом России, завоевав Кубок России и два Суперкубка страны. Всего за «Зенит» бельгиец сыграл 180 матчей в разных турнирах и забил 22 мяча. Из «Зенита» Витсель перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

"Что я могу сказать фанатам «Зенита»? Я до сих пор за «Зенит», мне до сих пор нравится этот клуб. Надеюсь, он будет в Лиге чемпионов в следующем сезоне", — сказал Витсель.

В субботу бельгийцы в Москве на стадионе "Спартак" в матче второго тура чемпионата мира обыграли команду Туниса со счетом 5:2.

"Как мне игралось на стадионе? Вы имеете в виду, что это стадион «Спартака»? Это не так важно, на каком стадионе [играли], главное — мы выиграли, у нас получалось хорошо разыгрывать мяч, мы забили пять мячей, и это очень хорошо для команды", — отметил бельгиец, добавив, что атмосфера на матче была очень хорошей.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде 28 июня сыграет с командой Англии.