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Футболист сборной Бельгии Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком «Зенита»
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Футболист сборной Бельгии Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком «Зенита» 

ТАСС 12 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель заявил, что он по-прежнему остается болельщиком санкт-петербургского "Зенита". Об этом он сказал журналистам.
Витсель выступал за «Зенит» с сентября 2012 года по январь 2017-го, став чемпионом России, завоевав Кубок России и два Суперкубка страны. Всего за «Зенит» бельгиец сыграл 180 матчей в разных турнирах и забил 22 мяча. Из «Зенита» Витсель перешел в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
"Что я могу сказать фанатам «Зенита»? Я до сих пор за «Зенит», мне до сих пор нравится этот клуб. Надеюсь, он будет в Лиге чемпионов в следующем сезоне", — сказал Витсель.
В субботу бельгийцы в Москве на стадионе "Спартак" в матче второго тура чемпионата мира обыграли команду Туниса со счетом 5:2.
"Как мне игралось на стадионе? Вы имеете в виду, что это стадион «Спартака»? Это не так важно, на каком стадионе [играли], главное — мы выиграли, у нас получалось хорошо разыгрывать мяч, мы забили пять мячей, и это очень хорошо для команды", — отметил бельгиец, добавив, что атмосфера на матче была очень хорошей.
В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде 28 июня сыграет с командой Англии.
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