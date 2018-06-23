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Германия — Швеция — 2:1 (обзор)
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Германия — Швеция — 2:1 (обзор) 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Германии и Швеции.
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