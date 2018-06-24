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Киммих: «1/8 финала уже близко, надеюсь увидеть Германию в финале чемпионата мира»
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Киммих: «1/8 финала уже близко, надеюсь увидеть Германию в финале чемпионата мира» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Защитник сборной Германии Джошуа Киммих подвел итоги матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Швеции (2:1). По словам игрока, немецкая команда доказала, что у неё есть характер.
"Я думаю, что сегодня мы играли хорошо. Мы показали, что являемся командой. Одна восьмая уже близко, а я надеюсь, что мы дойдем до финала.
Необходимо иметь большие нервы, чтобы справиться с трудностями. Несколько ошибок отбрасывают нас назад. Мы одержали тяжелую победу. Теперь настроение хорошее", — сказал Киммих.
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