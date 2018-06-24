Эмиль Форсберг: «Матч с Мексикой может помочь сбыться нашей мечте»

Форвард сборной Швеции Эмиль Форсберг отметил важность матча третьего тура чемпионата мира против команды Мексики. После двух туров у мексиканцев шесть очков, а у шведов — три. — Следующий матч со сборной Мексики будет очень важным, это игра может помочь сбыться нашей мечте, которая стала дальше сегодня, — цитирует ТАСС Форсберга. — В этом матче мы должны играть фантастически, хотя в любом случае какие-то команды не пройдут в плей-офф. После игры с немцами мы будем по привычке осторожны с мячом, а все остальное придет.

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