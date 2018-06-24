Защитник «Зенита» Терентьев перейдет в «Енисей»

Как стало известно Sport24.ru, защитник ”Зенита” Денис Терентьев продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды. Арендное соглашение будет рассчитано на год.

В прошлом сезоне РФПЛ 25-летний футболист принял участие лишь в 4 матчах «Зенита». «Енисей» в прошлом сезоне выступал в ФНЛ и занял 3-е место. Команда Дмитрия Аленичева пробилась в РФПЛ благодаря победе над «Анжи» в стыковых матчах.

Накануне был опубликован проект календаря нового сезона РФПЛ, согласно которому «Енисей» и «Зенит» должны встретиться уже в 1-м туре.