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Защитник «Зенита» Терентьев перейдет в «Енисей»
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Защитник «Зенита» Терентьев перейдет в «Енисей» 

SPORT24.ru 12 часов назад
Как стало известно Sport24.ru, защитник ”Зенита” Денис Терентьев продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды. Арендное соглашение будет рассчитано на год.
В прошлом сезоне РФПЛ 25-летний футболист принял участие лишь в 4 матчах «Зенита». «Енисей» в прошлом сезоне выступал в ФНЛ и занял 3-е место. Команда Дмитрия Аленичева пробилась в РФПЛ благодаря победе над «Анжи» в стыковых матчах.
Накануне был опубликован проект календаря нового сезона РФПЛ, согласно которому «Енисей» и «Зенит» должны встретиться уже в 1-м туре.
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