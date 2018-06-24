Стал известен состав "Спартака" на контрольный матч с петербургским «Динамо». Клуб из Северной столицы скоро переедет в Сочи и сменит название на «Сочи».
"Спартак": Максименко, Ещенко (к), Петкович, Миронов, Мельгарехо, Фернандо, Тимофеев, З. Бакаев, Педро Роша, Пантелеев, Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Терешкин, Комбаров, Тигиев, Мамин, Лихачев, Рассказов, Глушаков, Еременко, Полубояринов, Игнатов, Ломовицкий, Нимели, Зе Луиш.
Матч «Спартак» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Динамо»