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«Спартак» — «Динамо» Спб: красно-белые объявили состав
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«Спартак» — «Динамо» Спб: красно-белые объявили состав 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Стал известен состав "Спартака" на контрольный матч с петербургским «Динамо»​. Клуб из Северной столицы скоро переедет в Сочи и сменит название на «Сочи».
"Спартак": Максименко, Ещенко (к), Петкович, Миронов, Мельгарехо, Фернандо, Тимофеев, З. Бакаев, Педро Роша, Пантелеев, Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Терешкин, Комбаров, Тигиев, Мамин, Лихачев, Рассказов, Глушаков, Еременко, Полубояринов, Игнатов, Ломовицкий, Нимели, Зе Луиш.
Матч «Спартак» — «Динамо» начнется в 17.00 по московскому времени.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры «Спартак» — «Динамо»
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