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«Динамо» забило 8 голов болгарскому «Черноморцу»
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«Динамо» забило 8 голов болгарскому «Черноморцу» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Московское «Динамо» разгромило болгарский «Черноморец» на сборах в Шабле. Бело-голубые забили сопернику 8 безответных голов.
Контрольный матч
"Черноморец" (Болгария) — «ДИНАМО» М (Россия) — 0:8 (0:3)
Голы: Грулев, 23 (0:1). Темников, 27 (0:2). Зотов, 45 (0:3). Липовой, 70 (0:4). Осипенко, 74 (0:5). Обольский, 75 (0:6). Панченко, 82 (0:7). Обольский, 88 (0:8).
"Динамо": Шунин (Лещук, 46), Темников (Рыков, 46), Шуньич (Козлов, 46), Хольмен (Морозов, 46), Соснин (Осипенко, 46), Зотов (Липовой, 46), Ташаев (Соу, 46), Тетте (Черных, 46), Грулев (Москвичев, 46), Луценко (Панченко, 46), Марков (Обольский, 46).
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