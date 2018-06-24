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«Динамо» разгромило «Черноморец» из Балчика со счётом 8:0
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«Динамо» разгромило «Черноморец» из Балчика со счётом 8:0 

Чемпионат.com 7 часов назад
Московское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиге провело товарищеский матч с болгарским клубом «Черноморец» из города Балчик. Встреча завершилась победой российской команды со счётом 8:0.
В составе победителей дубль оформил Николай Обольский, а ещё по голу на свой счёт записали Вячеслав Грулёв, Иван Темников, Александр Зотов, Данил Липовой, Максим Осипенко и Кирилл Панченко.
По итогам минувшего сезона «Динамо» финишировало на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. «Черноморец» занял 11-ю позицию в таблице второго дивизиона чемпионата Болгарии в прошлом сезоне.
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