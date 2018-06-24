«Балтика» на сборах в Белоруссии проиграла аутсайдеру узбекского чемпионата

Калининградская «Балтика» проиграла в товарищеском матче на сборах в Белоруссии. Команда Валерия Непомнящего уступила аутсайдеру чемпионата Узбекистана — команде АГМК, сообщает сайт клуба.

Игра завершилась со счетом 1:0. Единственнй гол был забит в конце встречи, после того, как тренерский штаб «Балтики» провёл десять замен.

АГМК занимает десятое место в суперлиге чемпионата Узбекистана (аналог премьер-лиги России). Всего в высшем дивизионе выступают 12 клубов.

"Балтика" готовится к новому сезону, который стартует в июле. В первом контрольном матче в Белоруссии, наша команда выиграла у местного коллектива «Смолевичи» со счетом 6:0.