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«Балтика» на сборах в Белоруссии проиграла аутсайдеру узбекского чемпионата
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«Балтика» на сборах в Белоруссии проиграла аутсайдеру узбекского чемпионата 

Клопс.Ru 4 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Калининградская «Балтика» проиграла в товарищеском матче на сборах в Белоруссии. Команда Валерия Непомнящего уступила аутсайдеру чемпионата Узбекистана — команде АГМК, сообщает сайт клуба.
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственнй гол был забит в конце встречи, после того, как тренерский штаб «Балтики» провёл десять замен.
По причине незначительных травм матч пропустили Ника Дзаламидзе, Максим Григорьев, Павле Радунович. За калининградский клуб сыграли три игрока, находящихся на просмотре.
АГМК занимает десятое место в суперлиге чемпионата Узбекистана (аналог премьер-лиги России). Всего в высшем дивизионе выступают 12 клубов.
"Балтика" готовится к новому сезону, который стартует в июле. В первом контрольном матче в Белоруссии, наша команда выиграла у местного коллектива «Смолевичи» со счетом 6:0.
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