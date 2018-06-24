Джесси Лингард: «Нам важно выиграть у Бельгии и финишировать первыми в группе»

Нападающий сборной Англии Джесси Лингард подвел итоги матча чемпионата мира с Панамой (6:1), а также отметил, что команде важно занять первое место в группе G.

Англичане сыграют заключительный матч группового этапа против Бельгии 28 июня в Калининграде. После двух туров обе команды имеют по шесть очков.

— Мы знали что это будет очень физически напряженный матч, но мы сыграли просто отлично, — цитирует «Р-Спорт» Лингарда. — Мы отдали все на поле, но это было здорово. Хорошо, что мы гарантировали себе место в плей-офф после двух матчей. Нам важно выиграть у Бельгии и финишировать первыми в группе.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты