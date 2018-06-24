Ещё
Джесси Лингард: «Нам важно выиграть у Бельгии и финишировать первыми в группе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джесси Лингард: «Нам важно выиграть у Бельгии и финишировать первыми в группе» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Нападающий сборной Англии Джесси Лингард подвел итоги матча чемпионата мира с Панамой (6:1), а также отметил, что команде важно занять первое место в группе G.
Англичане сыграют заключительный матч группового этапа против Бельгии 28 июня в Калининграде. После двух туров обе команды имеют по шесть очков.
— Мы знали что это будет очень физически напряженный матч, но мы сыграли просто отлично, — цитирует «Р-Спорт» Лингарда. — Мы отдали все на поле, но это было здорово. Хорошо, что мы гарантировали себе место в плей-офф после двух матчей. Нам важно выиграть у Бельгии и финишировать первыми в группе.
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
Спорт-Экспресс: последние новости
Победитель юниорского чемпионата мира погиб, разбившись в аварии на водном мотоцикле Месси не стал отвечать на вопросы после поражения от Хорватии Диего Годин: "Россия – непростой соперник, она отлично контролирует мяч"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна сборная осталась без ЧМ в России91
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018165
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут1
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Сборная Египта возмутилась заявлениями CNN о Салахе16
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение