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Фернандо Йерро: В матче с Марокко мы должны думать только о победе
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Фернандо Йерро: В матче с Марокко мы должны думать только о победе 

Советский спорт 7 часов назад
— Очевидно, что мы хотим заработать три очка и выйти с первого места. Игра будет сложной, но игрокам надо оставаться уверенными в себе. Сборная Марокко сильна, подвижна и не в первый раз играет в финальной части чемпионата мира. Они провели неплохо и первый, и второй матч.
Многие команды расслабляются к этой стадии турнира, когда уже гарантирован выход. Но мы не должны себе это позволить. Мы должны думать только о победе. Надо быть уверенными в себе и своих возможностях, — приводит слова Йерро ТАСС.
Напомним, что 25 июня сборная Испании в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Калининграде встретится с командой Марокко.
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