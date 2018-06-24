Фернандо Йерро: В матче с Марокко мы должны думать только о победе

— Очевидно, что мы хотим заработать три очка и выйти с первого места. Игра будет сложной, но игрокам надо оставаться уверенными в себе. Сборная Марокко сильна, подвижна и не в первый раз играет в финальной части чемпионата мира. Они провели неплохо и первый, и второй матч.

Многие команды расслабляются к этой стадии турнира, когда уже гарантирован выход. Но мы не должны себе это позволить. Мы должны думать только о победе. Надо быть уверенными в себе и своих возможностях, — приводит слова Йерро ТАСС

Напомним, что 25 июня сборная Испании в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Калининграде встретится с командой Марокко.