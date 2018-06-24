Бадминтонный клуб «Приморье» выиграл Кубок европейских чемпионов

В финале он победил французов.

Бадминтонная команда «Приморье» одержала победу в Кубке европейских чемпионов, который завершился 23 июня в Польше. Приморский коллектив является многократным обладателем этого трофея, а также победителем командного чемпионата России, передает «СпортПриморье».

За победу в этом турнире боролось 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны. «Приморье» в текущем сезоне еще раз одержало победу в Кубке Национальной федерации бадминтона России, а игроки неоднократно становились победителями и призерами международных личных турниров.

В начале континентального турнира прошел групповой этап соревнований, после которого два лучших коллектива из каждой группы выходили в плей-офф. На этом этапе «Приморье» показало стопроцентный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга, и вышло в финальную часть розыгрыша Кубка с первого места.

В четвертьфинале была одержана победа над командой из Чехии, а затем повержены французы с одинаковым счетом — 3:0.

В финальном матче «Приморью» противостояла еще одна французская команда — Chambly Oise. В этот раз французам удалось взять только одно очко в женском одиночном разряде, а матч закончился с результатом 3:1.