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Российские волейболисты выиграли мемориал Чеснокова
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Российские волейболисты выиграли мемориал Чеснокова 

Чемпионат.com 5 часов назад
В «Волей Граде» (в посёлке Витязево под Анапой Краснодарского края) завершился традиционный международный турнир мужских молодёжных команд «Мемориал Юрия Чеснокова». Участие в соревнованиях принимали сборные U20 (игроки не старше 1999 года рождения). Сборная России уверенно выиграла турнир, одержав три победы в трёх матчах.
В заключительной встрече подопечные Андрея Ноздрина в трёх партиях обыграли сверстников из Нидерландов со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:21). Ранее были одержаны победы над поляками (3:2) и чехами (3:0).
Второе место заняла сборная Чехии (2 победы), третьей стала команда Польши (1 победа).
Турнир был частью подготовки к июльскому чемпионату Европы U20, который пройдёт в Нидерландах и Бельгии.
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