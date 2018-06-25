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Бывшее петербургское «Динамо» не сможет начать сезон на сочинском стадионе
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Бывшее петербургское «Динамо» не сможет начать сезон на сочинском стадионе 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Футбольный клуб «Сочи», который ранее назывался «Динамо» (Санкт-Петербург), не сможет начать новый сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) на стадионе «Фишт», рассказал генеральный директор команды Дмитрий Рубашко.
По его словам в качестве резервной арены «Сочи» рассматривает стадион «Юг Спорт» имени Метревели.
Главный сочинский стадион могут не успеть подготовить для игр внутреннего чемпионата после ЧМ-2018.
С тренировочной базой вопрос пока тоже не решен.
Скорее всего команда станет тренироваться в Адлере.
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