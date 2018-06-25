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Фалькао: сборной Колумбии будет непросто в матче с Сенегалом
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Фалькао: сборной Колумбии будет непросто в матче с Сенегалом 

Чемпионат.com 45 минут назад
Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао прокомментировал победу над командой Польши (3:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018.
«Эта победа состоялась благодаря поддержке всей страны, Бога, и мы надеемся, что болельщики насладились этой игрой. Результат матча превзошёл наши ожидания. На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту, сыграть на мундиале и победить сегодня.
Теперь мы будем готовиться к Сенегалу. Ожидается тяжелая игра за выход в плей-офф. Каждый матч особенный. Одно дело — играть против Польши, а другое — против Сенегала», — передаёт слова Фалькао корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Матч заключительного тура между сборными Колумбии и Сенегала состоится 28 июня в Самаре.
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