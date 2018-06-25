В Саратове на Фестивале пляжных видов спорта победила команда «Деревенские»

«Городской молодежный центр» организовал Фестиваль пляжных видов спорта, саратовцы смогли сыграть в футбол и волейбол, участие в турнире приняли 10 спортивных команд, сообщает мэрия.

По итогам фестиваля победителем в пляжном футболе стала команда «Black Fox», второе место занял «Шаркс», третье — «Дельта». В соревнованиях по волейболу самой сильной оказалась команда «Деревенские», «Локомотив» стал серебряным призером, бронзу завоевали «Городские».

Все призеры и победители фестиваля были награждены медалями и получили подарки от партнеров ГМЦ. Помимо этого, в финале и полуфинале каждого вида спорта был определен лучший игрок матча.