Приморска команда по бадминтону завоевало Кубок Европейских чемпионов

В субботу, 23 июня, в Польше завершился турнир Кубок европейских чемпионов, на котором бадминтонная команда «Приморье» одержала победу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу федерации бадминтона Приморского края.

Турнир состоял из группового этапа, четвертьфинала, полуфинала и финала. В групповом этапе приморская команда показала стопроцентный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга и вышло в финальную часть розыгрыша Кубка с первого места.

В финале «Приморье» встретилось с еще одной французской командой — Chambly Oise. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу приморцев.

Отметим, что «Приморье» является многократными обладателями этого трофея, а также победителями командного чемпионата России.