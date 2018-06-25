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Приморска команда по бадминтону завоевало Кубок Европейских чемпионов
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Приморска команда по бадминтону завоевало Кубок Европейских чемпионов 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
В субботу, 23 июня, в Польше завершился турнир Кубок европейских чемпионов, на котором бадминтонная команда «Приморье» одержала победу, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу федерации бадминтона Приморского края.
Турнир состоял из группового этапа, четвертьфинала, полуфинала и финала. В групповом этапе приморская команда показала стопроцентный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга и вышло в финальную часть розыгрыша Кубка с первого места.
В финале «Приморье» встретилось с еще одной французской командой — Chambly Oise. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу приморцев.
Отметим, что «Приморье» является многократными обладателями этого трофея, а также победителями командного чемпионата России.
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