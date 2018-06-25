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ОХК «Динамо» признан банкротом
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ОХК «Динамо» признан банкротом 

Rambler News Service 6 часов назад
Объединенный хоккейный клуб «Димнамо» признан банкротом, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
«Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2018г. автономная некоммерческая организация «Объединенный хоккейный клуб „Динамо“ признана несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Ранее RNS сообщало, что совокупный долг клуба составляет 503,53 млн руб., крупнейший кредитор — ФНС России, задолженность организации перед налоговой службой составляет 216 млн руб.
Летом 2017 года АНО «ОХК „Динамо“» перестало выплачивать зарплату персоналу и игрокам. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» создало новое юридическое лицо, ООО «ХК „Динамо“», и подписало контракты с хоккеистами.
В январе 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о признании ОХК «Динамо» банкротом.
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