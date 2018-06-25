На Ленинградке научат играть в пляжный волейбол

В Войковском открывается набор в группы занятий пляжным волейболом. Тренировки будут проходить в центре спортивной подготовки московской городской организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».

— Занятия проходят на сертифицированных площадках, соответствующих международным нормам и стандартам, с тренерами, имеющими международную тренерскую практику и богатейший опыт, — сообщили в администрации спортплощадки.

Уроки будут проходить по понедельникам, средам и пятницам, а также в выходные дни. Приглашаются взрослые и подростки от 12 до 18 лет.

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (965) 436-32-89. Адрес проведения занятий: Ленинградское шоссе, дом 39, строение 40. (жм)