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На Ленинградке научат играть в пляжный волейбол
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На Ленинградке научат играть в пляжный волейбол 

Управа района Войковский 4 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В Войковском открывается набор в группы занятий пляжным волейболом. Тренировки будут проходить в центре спортивной подготовки московской городской организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо».
— Занятия проходят на сертифицированных площадках, соответствующих международным нормам и стандартам, с тренерами, имеющими международную тренерскую практику и богатейший опыт, — сообщили в администрации спортплощадки.
Уроки будут проходить по понедельникам, средам и пятницам, а также в выходные дни. Приглашаются взрослые и подростки от 12 до 18 лет.
Подробную информацию можно получить по телефону 8 (965) 436-32-89. Адрес проведения занятий: Ленинградское шоссе, дом 39, строение 40. (жм)
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