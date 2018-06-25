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Уругвай — Россия — 3:0 (обзор)
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Уругвай — Россия — 3:0 (обзор)
Soccer News
13 часов назад
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Soccer News
Смотрите видеообзор матча заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная Уругвая разгромила национальную команду России.
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