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Гендир «Динамо»: «Клуб примет все разумные шаги, чтобы Ташаев остался»
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Гендир «Динамо»: «Клуб примет все разумные шаги, чтобы Ташаев остался» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров заявил, что клуб постарается оставить Александра Ташаева в клубе, но решение будет за самим игроком.
— Ташаев нужен «Динамо», мы хотим, чтобы он остался в клубе. И мы со своей стороны примем все разумные шаги, чтобы спортсмен остался у нас и лучше сформировался. И как личность, и как футболист. Постараемся его оставить, поговорим с ним, а дальше это будет его решение, — приводит слова Федорова канал клуба в Youtube.
По данным «СЭ», 4 июля Ташаев покинет «Динамо». На следующий день он перейдет в другой клуб. С высокой долей вероятности, хавбек станет игроком "Спартака".
Ташаев в прошедшем сезоне провел в составе «Динамо» 28 матчей и отметился 7 забитыми мячами.
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