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Гендир «Динамо»: «В следующем сезоне ставим задачу пробиться в еврокубки»
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Гендир «Динамо»: «В следующем сезоне ставим задачу пробиться в еврокубки» 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров заявил, что в грядущем сезоне команда планирует побороться за попадание в еврокубковую зону.
— Исходя из тех реалий, которые у нас есть по составу, мы будем ставить задачу войти в пятерку-шестерку в таблицке РФПЛ, пробраться в зону еврокубков, — приводит клубная пресс-служба слова Федорова. — Глобальной перестройки команды не будет. Мы планируем точечное усиление и спортивный директор Роман Широков ведет работу в этом направлении. В ближайшие две-три недели мы точно определимся, и вы узнаете об усилении. Оно точно будет.
В прошедшем сезоне «Динамо» заняло восьмое место в таблице РФПЛ.
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