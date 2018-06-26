На Белом озере прошли соревнования по пляжному волейболу

Пять команд приняли участие в турнире по пляжному волейболу. Он прошел в прошедшую субботу в зоне отдыха на Белом озере. Игроки были не только из Кожухова и Косина, некоторые из них прибыли из Жулебина, Барвихи, Вешняков, Перова.

Как рассказал главный судья турнира, тренер ГБУ «СДЦ „Триумф“ Борис Буренко, что соревноваться могут не только постоянные участники этого спортивного мероприятия, но и те, которые любят активное время провождения. Поэтому все отдыхающие на Белом озере, кто желает сыграть в волейбол, могут присоединить к турниру.

По итогам этого соревнования победителями стали „Ташико“. Это молодежная команда. Второе место заняли игроки из команды „Великие“, третье место досталось команде „Римма“.

Отметим, что все желающие смогут сыграть в пляжный волейбол в среду и четверг. Начало в 11.00.