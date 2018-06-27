Капитан киевского «Динамо» продлил контракт на пять лет

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук поставил подпись под новым контрактом с киевлянами, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до окончания сезона 2022/23.

Сидорчук перешел в «Динамо» в 2013 году из запорожского «Металлурга».

Сергей стал капитаном киевлян после ухода Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию» прошлым летом.

Большую часть прошлого сезона Сидорчук пропустил, восстанавливаясь после тяжелой травмы. Он провел 10 матчей в чемпионате УПЛ, матч за Суперкубок и 7 в еврокубках.