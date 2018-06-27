Ярзуткин и Сиволап вышли во второй раунд квалификации турнира в Варшаве

За выход в основной раунд соревнований в столице Польши Ярзуткин и Сиволап поспорят с представителями Литвы Арнасом Румсевичусом и Лукасом Каздайлисом. Эта встреча также состоится сегодня, 27 июня.

Этап Мирового тура в Варшаве завершится 1 июля.