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Ярзуткин и Сиволап вышли во второй раунд квалификации турнира в Варшаве
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Ярзуткин и Сиволап вышли во второй раунд квалификации турнира в Варшаве 

Чемпионат.com 6 часов назад
В Варшаве (Польша) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В первом раунде квалификации россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап в трёх партиях обыграли представителей Украины Сергея Попова и Владислава Емельянчука со счётом 2:1 (15:21, 21:14, 15:11).
За выход в основной раунд соревнований в столице Польши Ярзуткин и Сиволап поспорят с представителями Литвы Арнасом Румсевичусом и Лукасом Каздайлисом. Эта встреча также состоится сегодня, 27 июня.
Этап Мирового тура в Варшаве завершится 1 июля.
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