Ярзуткин/Сиволап и Дабижа/Абалакина проиграли в финале квалификации в Варшаве 

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В финальном раунде квалификации россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап потерпели поражение от представителей Литвы Арнаса Румсевичуса и Лукаса Каздайлиса со счётом 0:2 (18:21, 18:21). Продолжительность противостояния составила 33 минуты.
Ксения Дабижа и Юлия Абалакина в финале квалификации проиграли испанкам Лилиане Фернандес Стейнер и Эльзе Бакеризо Макмиллан со счётом 0:2 (17:21, 22:24) и также не смогли пробиться в основной раунд соревнований.
В групповом этапе сыграют пары Вячеслав Красильников/Никита Лямин, Олег Стояновский/Игорь Величко и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.