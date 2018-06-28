Ещё
Ярзуткин/Сиволап и Дабижа/Абалакина проиграли в финале квалификации в Варшаве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ярзуткин/Сиволап и Дабижа/Абалакина проиграли в финале квалификации в Варшаве 

Чемпионат.com 4 часа назад
В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В финальном раунде квалификации россияне Артём Ярзуткин и Максим Сиволап потерпели поражение от представителей Литвы Арнаса Румсевичуса и Лукаса Каздайлиса со счётом 0:2 (18:21, 18:21). Продолжительность противостояния составила 33 минуты.
Ксения Дабижа и Юлия Абалакина в финале квалификации проиграли испанкам Лилиане Фернандес Стейнер и Эльзе Бакеризо Макмиллан со счётом 0:2 (17:21, 22:24) и также не смогли пробиться в основной раунд соревнований.
В групповом этапе сыграют пары Вячеслав Красильников/Никита Лямин, Олег Стояновский/Игорь Величко и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.
Чемпионат.com: последние новости
Российские волейболисты уступили Франции в Лиге наций Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве Сербия — Бразилия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз85
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином77
Сборную России предложили носить на руках119
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро1
Галерею с «самыми сексуальными болельщицами» удалили12
Видео
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение