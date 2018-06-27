Сборная США одолела Турцию в «Финале шести» ЛН, отыгравшись с 0:2 по сетам

Женская сборная США в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в пяти партиях одолела команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 25:15, 15:11). По ходу встречи американки уступали 0:2 по сетам.

Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B США — Турция — 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 25:15, 15:11).

28 июня сборная Турции сыграет с командой Сербии. 29 июня с сербками встретятся американки. В группе A сыграют команды Китая, Бразилии и Нидерландов.

Розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.