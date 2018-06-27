Ещё
Сборная США одолела Турцию в «Финале шести» ЛН, отыгравшись с 0:2 по сетам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная США одолела Турцию в «Финале шести» ЛН, отыгравшись с 0:2 по сетам 

Чемпионат.com 5 часов назад
Женская сборная США в стартовом матче «Финала шести» Лиги наций в Нанкине (Китай) в пяти партиях одолела команду Турции со счётом 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 25:15, 15:11). По ходу встречи американки уступали 0:2 по сетам.
Лига наций. Женщины. «Финал шести». Нанкин, Китай. Группа B США — Турция — 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 25:15, 15:11).
28 июня сборная Турции сыграет с командой Сербии. 29 июня с сербками встретятся американки. В группе A сыграют команды Китая, Бразилии и Нидерландов.
Розыгрыш Лиги наций завершится 1 июля.
Чемпионат.com: последние новости
ЧМ-2018. Южная Корея – Мексика – 1:2. Обзор матча Российские волейболисты вышли на первое место в Лиге наций «Зенит» обыграл «Пинцгау» в товарищеском матче благодаря голу Шатова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином56
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Проститутки Екатеринбурга похвалили иностранцев189
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Жена удаленного с поля Смольникова сделала заявление47
Видео
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:19
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:52
Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:28
Названа причина госпитализации Марадоны
ЧМ по футболу 2018
00:37
Как заработать на следующих матчах ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:44
Самый знаменитый мексиканский болельщик потерялся
ЧМ по футболу 2018
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:57
Египет обвинил Чечню в поражении сборной
ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение