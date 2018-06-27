«Динамо» ожидает вернуться на стадион в Петровском парке в январе

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров отметил, что клуб начнет сезон-2018/19 на «Арене Химки», но при первой удобной возможности переедет на «Центральный стадион имени Льва Яшина» в Петровском парке.

— Ходят разговоры, что по ходу сезона-2018/19 «Динамо» может переехать на арену в Петровском парке. Какова ситуация на данный момент?

— Целый год эти вопросы задаются. Надо прекратить спекуляции на этот счет. И ВТБ хочет, и «Динамо» желает вернуться на историческое место. Это всем нужно — зрителям, команде, спонсорам.

— Когда ожидать возвращения?

— Прямо с Нового года, с 1 января 2019 года. Главное, чтобы строители в очередной раз не подвели. «Арена Химки» и Московская область пошли нам на встречу. Мы заключили такой договор, по которому в любой момент сможем вернуться в Петровский парк.

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