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«Динамо» ожидает вернуться на стадион в Петровском парке в январе
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«Динамо» ожидает вернуться на стадион в Петровском парке в январе 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров отметил, что клуб начнет сезон-2018/19 на «Арене Химки», но при первой удобной возможности переедет на «Центральный стадион имени Льва Яшина» в Петровском парке.
— Ходят разговоры, что по ходу сезона-2018/19 «Динамо» может переехать на арену в Петровском парке. Какова ситуация на данный момент?
— Целый год эти вопросы задаются. Надо прекратить спекуляции на этот счет. И ВТБ хочет, и «Динамо» желает вернуться на историческое место. Это всем нужно — зрителям, команде, спонсорам.
— Когда ожидать возвращения?
— Прямо с Нового года, с 1 января 2019 года. Главное, чтобы строители в очередной раз не подвели. «Арена Химки» и Московская область пошли нам на встречу. Мы заключили такой договор, по которому в любой момент сможем вернуться в Петровский парк.
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