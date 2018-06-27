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Южная Корея — Германия — 2:0 (обзор)
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Южная Корея — Германия — 2:0 (обзор) 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная Южной Кореи сенсационно обыграла национальную команду Германии.
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