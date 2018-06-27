Сербия — Бразилия: Паулиньо признан лучшим игроком матча

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встретились сборные Сербии и Бразилии. Встреча прошла на стадионе «Спартак» и завершилась победой бразильской команды со счётом 2:0. Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Бразилии Паулиньо, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова

Паулиньо стал автором первого гола в матче с Сербией, который он забил на 36-й минуте с подачи хавбека Филиппе Коутиньо.

Сборная Бразилии набрала 7 очков и вышла в 1/8 финала чемпионата мира с первого места в группе E. Сербская команда покидает международный турнир, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице группы E.