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Сербия — Бразилия: Паулиньо признан лучшим игроком матча
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Сербия — Бразилия: Паулиньо признан лучшим игроком матча 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Прогнозист.ру
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 встретились сборные Сербии и Бразилии. Встреча прошла на стадионе «Спартак» и завершилась победой бразильской команды со счётом 2:0. Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Бразилии Паулиньо, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Паулиньо стал автором первого гола в матче с Сербией, который он забил на 36-й минуте с подачи хавбека Филиппе Коутиньо.
Сборная Бразилии набрала 7 очков и вышла в 1/8 финала чемпионата мира с первого места в группе E. Сербская команда покидает международный турнир, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице группы E.
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