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Поражение Германии на ЧМ-2018 стоило клиенту БК 4.3 млн рублей
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Поражение Германии на ЧМ-2018 стоило клиенту БК 4.3 млн рублей 

Vprognoze.ru 5 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Поражение Германии в третьем туре группового этапа ЧМ стоило клиенту букмекерской компании 4.3 млн рублей. Несмотря на не лучшую игру сборной Германии в первых двух турах (поражение от Мексики и волевая победа над Швецией) в третьем туре у немцев еще были шансы выйти в плей-офф чемпионата мира. Для этого подопечным Йоахима Лева необходимо было одержать победу над сборной Южной Кореи, которая до матча с немцами не набрала ни одного очка и утратила шансы пробиться в 1\8 финала турнира. Букмекеры не сомневались, что сборная Германии обыграет Южную Корею, и предлагали на это коэффициент 1.27. Шансы сборной Южной Кореи взять три очка в этом матче оценивались коэффициентом 13.5. Клиент букмекерской компании «Лиги Ставок» также был уверен, что сборная Германии не упустит свой шанс выйти в плей-офф чемпионата мира и уверенно обыграет южнокорейцев. Свой прогноз клиент подтвердил ставкой в 4.3 млн рублей на Германию. Однако, в третьем туре немцы потерпели сенсационное поражение от Южной Кореи, пропустив два безответных мяча в компенсированное время и ставка клиента не сыграла.
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