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Турнирное положение в группе G: Англия и Бельгия поспорят за первое место
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Турнирное положение в группе G: Англия и Бельгия поспорят за первое место 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 28 июня, в Калининграде и Саранске состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. В первом матче группы G померятся силами сборные Англии и Бельгии, а во втором — команды Панамы и Туниса. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по футболу–2018. По итогам двух туров сборные Англии и Бельгии набрали по шесть очков и досрочное обеспечили себе место в плей-офф. В очной встрече команды выявят победителя группы и команду, которая займёт вторую позицию. Сборные Панамы и Туниса, не имеющие очков, встретятся между собой в заключительном туре.
Победитель группы G сыграет в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе H.
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