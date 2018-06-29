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Макрогузова и Холомина не смогли выйти в четвертьфинал этапа МТ в Варшаве
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Макрогузова и Холомина не смогли выйти в четвертьфинал этапа МТ в Варшаве 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче второго раунда плей-офф россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в двух партиях уступили американским «пляжницам» Келли Клаес и Бриттани Хочевар со счётом 0:2 (19:21, 19:21) и не смогли выйти в четвертьфинал соревнований.
Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.
Пляжный волейбол. Мировой тур. Этап категории «4 звезды» в Варшаве, Польша Женщины. 1/8 финала
Надежда Макрогузова / Светлана Холомина (Россия) — Келли Клаес / Бриттани Хочевар (США) — 0:2 (19:21, 19:21).
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