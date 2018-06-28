Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче первого тура группового этапа россиянки Надежда Макрогузова Светлана Холомина в трёх партиях проиграли представительницам Чехии Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счётом 1:2 (14:21, 21:18, 25:27). В матче второго тура, который состоится 29 июня, Макрогузова и Холомина встретятся с представительницами Италии Мартой Менегатти и Лаурой Джиомбини. Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.