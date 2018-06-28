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Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве
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Макрогузова и Холомина проиграли на старте этапа Мирового тура в Варшаве 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче первого тура группового этапа россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в трёх партиях проиграли представительницам Чехии Кристине Колоцовой и Михале Квапиловой со счётом 1:2 (14:21, 21:18, 25:27).
В матче второго тура, который состоится 29 июня, Макрогузова и Холомина встретятся с представительницами Италии Мартой Менегатти и Лаурой Джиомбини.
Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.
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