Ещё
Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Варшаве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Варшаве 

Чемпионат.com 41 минуту назад
В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче стартового раунда плей-офф россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в двух партиях обыграли представительниц Швейцарии Таню Хюберли и Нину Бетсхарт со счётом 2:0 (21:10, 21:17). Продолжительность противостояния составила 30 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Макрогузова и Холомина поспорят с американскими «пляжницами» Келли Клаес и Бриттани Хочевар. Эта встреча также состоится сегодня, 29 июня.
Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.
Чемпионат.com: последние новости
Соколова: игроки постарше говорили молодёжи: «Цените, что с вами рядом Люба» Рижское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя игроками сборной Латвии Красильников и Лямин одолели бразильцев на этапе Мирового тура в Польше
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ27
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова118
«Сборная Германии» попросила убежище в России24
Головин определился с новым клубом1
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ262
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение