Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче стартового раунда плей-офф россиянки Надежда Макрогузова Светлана Холомина в двух партиях обыграли представительниц Швейцарии Таню Хюберли и Нину Бетсхарт со счётом 2:0 (21:10, 21:17). Продолжительность противостояния составила 30 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований Макрогузова и Холомина поспорят с американскими «пляжницами» Келли Клаес и Бриттани Хочевар. Эта встреча также состоится сегодня, 29 июня.

Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.