Волейболисты «Динамо-МГТУ» завоевали «бронзу» на турнире в Нальчике

22-24 июня в Нальчике состоялись открытые соревнования по волейболу на Кубок главы Кабардино-Балкарии, в которых приняли участие студенческие команды республик Северного Кавказа, Ставропольского края и Адыгеи. В состав команд вошли, в том числе, действующие игроки чемпионата России.

«Молодёжная команда «Динамо-МГТУ» успешно выступила на этом турнире — заняла третье место, уступив первенство командам Дагестана и хозяев соревнований. Динамовцам были вручены бронзовые медали и Кубок главы республики», рассказали в пресс-службе МГТУ

В новом игровом сезоне ЧР по волейболу, который стартует в октябре, «Динамо-МГТУ» будет, как и прежде, бороться за звание чемпиона страны с командами мастеров высшей лиги «Б» зоны «Запад».