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Бельгия победила Англию и заняла первое место в группе
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Бельгия победила Англию и заняла первое место в группе 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Soccer News
В последнем матче группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии с минимальным счётом переиграла Англию и возглавила турнирную таблицу своей группы. Теперь в 1/8 финала «красным дьяволам» предстоит встретиться со сборной Японии, а родоначальники футбола будут играть против Колумбии.
Единственный гол в матче на свой счёт записал Янузай на 51-й минуте встречи.
В параллельном матче сборная Туниса переиграла Панаму со счётом 2:1, но этот результат не повлиял на итоговую расстановку сил в группе.
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