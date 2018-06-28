Бельгия победила Англию и заняла первое место в группе

В последнем матче группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии с минимальным счётом переиграла Англию и возглавила турнирную таблицу своей группы. Теперь в 1/8 финала «красным дьяволам» предстоит встретиться со сборной Японии, а родоначальники футбола будут играть против Колумбии.

Единственный гол в матче на свой счёт записал Янузай на 51-й минуте встречи.

В параллельном матче сборная Туниса переиграла Панаму со счётом 2:1, но этот результат не повлиял на итоговую расстановку сил в группе.

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