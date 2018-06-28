Живут не только футболом

Фото с ресурса avatars.mds.yandex.net Во Владимире рады не только футболу. Так, в ближайшие выходные на спортивных площадках парка «Загородный» состоятся игры второго тура областного чемпионата по пляжному волейболу. В этом году организаторы увеличили количество игровых полей. Теперь одновременно можно проводить четыре матча, что позволит мужским и женским командам выступать «в более ритмичном календаре»,

Напомним, что чемпионат Владимирской области по пляжному волейболу в этом году проводится в три этапа. С 10 мая по 10 июня 2018 года соревнования проводились в муниципальных образованиях региона. Победителями и призёрами отборочного этапа стали 24 мужских и 12 женских сборных.

Первый тур основного этапа прошел 15-17 июня в городе Муроме. По его итогам среди мужских команд третьим стал владимирский коллектив в составе Никиты Фролова и Андрея Колтукова. Второй тур, соответственно пройдет в грядущие выходные во Владимире. А следующий тур запланирован 13-15 июля в Гусь-Хрустальном.

Финальная стадия соревнований, по итогам которой определятся победитель и призеры Чемпионата Владимирской области, также состоится во Владимире, 21 июля 2018 года. Шесть лучших коллективов поборются за звание сильнейшего.