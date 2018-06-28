Красильников и Лямин одолели бразильцев на этапе Мирового тура в Польше 

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче первого тура группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин в двух партиях обыграли представителей Бразилии Альваро Фильо и Саймона со счётом 2:0 (21:19, 22:20). Продолжительность противостояния составила 43 минуты.
Во втором туре Красильников и Лямин сыграют со своими соотечественниками Олегом Стояновским и Игорем Величко, которые также стартовали с победы. Эта игра состоится сегодня, 28 июня.
Обе российские пары обеспечили себе место в плей-офф соревнований.