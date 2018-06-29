Красильников и Лямин проиграли кубинцам в первом раунде плей-офф в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче первого раунда плей-офф россияне Вячеслав Красильников Никита Лямин в трёх партиях проиграли представителям Кубы Диасу Гомесу Нивалдо Надиру и Серхио Рейнальдо Гонсалесу Байярду со счётом 1:2 (21:10, 14:21, 10:15). Продолжительность противостояния составила 40 минут. За выход в четвертьфинал соревнований кубинцы поспорят с представителями Бразилии Алисоном и Андре. Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.