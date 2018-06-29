Стояновский и Величко обыграли Красильникова и Лямина на турнире в Варшаве

В Варшаве (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче второго тура группового этапа россияне Олег Стояновский Игорь Величко в трёх партиях обыграли своих соотечественников Вячеслава Красильникова Никиту Лямина со счётом 2:1 (15:21, 21:18, 24:22). Для Олега и Игоря это вторая победа подряд. Они вышли в 1/8 финала. Вячеслав и Никита потерпели первое поражение. Они сыграют в первом раунде плей-офф, полный состав участников которого станет известен 29 июня. Этап Мирового тура в столице Польши завершится 1 июля.