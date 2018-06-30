Величко и Стояновский не сумели выйти в четвертьфинал этапе МТ в Польше 

Россияне Игорь Величко и Олег Стояновский не сумели выйти в четвертьфинал этапе Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды», который проходит в столице Польши Варшаве. В матче 1/8 финала Величко и Стояновский в трёх партиях уступили польской паре Пётр Кантор/Бартош Лосяк со счётом 1:2 (20:22, 21:17, 14:16).
В итоговой классификации Величко и Стояновский заняли девятое место.
Пляжный волейбол. Этап Мирового тура категории «4 звезды» в Варшаве Мужчины. 1/8 финала
Кантор/Лосяк (Польша) — Величко/Стояновский (Россия) — 2:1 (22:20, 17:21, 16:14).