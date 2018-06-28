Военные строители стали чемпионами Железногорска по баскетболу

В первых двух турах финальной части команда Главного военно-строительного управления № 9 одержала уверенные победы над «Сменой ИСС» и «Атлантом», с разницей 14 и 25 очков соответственно.

В Железногорске (Красноярский край) завершился чемпионат города по баскетболу, собравший на летней площадке стадиона «Труд» восемь баскетбольных коллективов.

На первоначальном этапе турнира соперники были разбиты на две группы, в которых по результатам первого круга определились по две лучших команды. Лидирующие «Строитель», «Атлант», «Смена ИСС» и «ГХК», образовав первую четвёрку, в дальнейшем оспаривали чемпионство, остальные — разыграли между собой с 5 по 8 места.

В первых двух турах финальной части команда Главного военно-строительного управления № 9 «Строитель» одержала уверенные победы над «Сменой ИСС» и «Атлантом», с разницей 14 и 25 очков соответственно, а команда «ГХК», напротив, потерпела два поражения.

В итоге за тур до окончания соревнований определился чемпион города: заветные медали достались «Строителю». Команда «ГХК» досрочно заняла 4 место. В последнем туре игра между «Атлантом» и «Сменой ИСС» выявила обладателей «бронзы» и «серебра». Второе место завоевал «Атлант», чья победа со счетом 74:31 оставила конкурентов на третьей строчке турнирной таблицы. Военные строители в последнем туре одержали еще одну победу, выиграв у «ГХК» со счетом 67:56.