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В Белоруссии хотят сделать минское «Динамо» базовым клубом сборной
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В Белоруссии хотят сделать минское «Динамо» базовым клубом сборной 

Спорт-Экспресс 58 минут назад
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец сообщил о переговорах с Федерацией хоккея Белоруссии. В клубе рассматривают проект совмещения коммерческого проекта и базового клуба сборной Белоруссии.
— Минское «Динамо» может быть и коммерческим проектом, и базовым клубом для сборной, — цитирует by.tribuna.com Курилеца. — Ничего трудного, тяжtлого и невозможного в этом нет. Думаю, в ближайшее время сядем, обсудим все моменты.
Если бы сейчас знали ещt имя главного тренера. Потому что некоторых хоккеистов подписывали бы с учtтом мнения руководителя национальной команды. Сейчас 10 вакантных мест. Скорее всего, 29 июня подпишем троих хоккеистов. В начале июля трех иностранцев подпишем.
Напомним, на чемпионате мира-2018 в Дании белорусы потерпели семь поражений в группе и вылетели из элиты мирового хоккея.
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