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Команда школы «Сокол» заняла пятое место в 16-м туре Первенства Москвы
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Команда школы «Сокол» заняла пятое место в 16-м туре Первенства Москвы 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 45 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Последний тур летнего сезона Первенства Москвы по футболу 27 июня завершился для команды Спортивной школы олимпийского резерва №27 матчем против клуба «Родина». По итогам турнира «Сокол» занял пятую строку в турнирной таблице.
— Наша первостепенная задача — научить ребят играть в мяч, а не набирать очки. По итогам летнего сезона могу сказать, что дети слышат тренеров и стараются выполнять их указания, что немаловажно. Наши команды самые сыгранные и показывают самый достойный уровень игры, — поделился впечатлениями от Первенства Москвы администратор СШОР № 27 Андрей Чеботарев.
Осенний сезон начнется 25 августа. Тогда будут сыграны еще десять туров Первенства.
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