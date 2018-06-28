Команда школы «Сокол» заняла пятое место в 16-м туре Первенства Москвы

Последний тур летнего сезона Первенства Москвы по футболу 27 июня завершился для команды Спортивной школы олимпийского резерва №27 матчем против клуба «Родина». По итогам турнира «Сокол» занял пятую строку в турнирной таблице.

— Наша первостепенная задача — научить ребят играть в мяч, а не набирать очки. По итогам летнего сезона могу сказать, что дети слышат тренеров и стараются выполнять их указания, что немаловажно. Наши команды самые сыгранные и показывают самый достойный уровень игры, — поделился впечатлениями от Первенства Москвы администратор СШОР № 27 Андрей Чеботарев

Осенний сезон начнется 25 августа. Тогда будут сыграны еще десять туров Первенства.