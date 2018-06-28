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Тренер Колумбии Пекерман: в плей-офф нас ждут матчи жизни или смерти
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Тренер Колумбии Пекерман: в плей-офф нас ждут матчи жизни или смерти 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер сборной Колумбии Хосе Нестор Пекерман после одержанной победы в заключительном поединке группового этапа над Сенегалом (1:0) признался, что теперь для его команды наступают матчи жизни и смерти. В 1/8 финала колумбийцы с сыграют либо с Англией, либо с Бельгией.
"Когда мы говорим об играх плей-офф, то мы говорим о 16-ти лучших командах. Любая команда, вышедшая в 1/8 финала, — хорошая, — приводит слова Пекермана ТАСС. — Теперь наступают совсем другие матчи. Матчи жизни или смерти, которые будут проходить в экстремальной ситуации. Необходимо будет играть с первой и до последней минуты игры".
Напомним, что по итогам группового этапа футболисты Колумбии, набрав шесть очков, стали победителями группы «Н». Вместе с колумбийцами в плей-офф со второго места вышла команда Японии.
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