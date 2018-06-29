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«Зенит» и «Дженоа» проведут товарищеский матч в Австрии 17 июля
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«Зенит» и «Дженоа» проведут товарищеский матч в Австрии 17 июля 

Чемпионат.com 4 часа назад
Итальянский клуб «Дженоа» объявил о проведении товарищеского матча с «Зените» в рамках предсезонной подготовки.
Команды встретятся 17 июля в австрийском Нойштифте. У защитника «Дженоа» Доменико Кришито будет возможность вновь встретиться с бывшим клубом, за который он выступал 7 лет.
В минувшем сезоне «Дженоа» занял двенадцатое место в итальянской Серии А.
«Зенит» же в сезоне-2017/18 расположился на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. Питерский клуб третий год подряд примет участие в Лиге Европы.
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