Мужчины-«пляжники» показали максимальный результат в группах на ЧЕ U20

На песчаных кортах специализированного стадиона в «Волей Граде» под Анапой Краснодарского края завершился групповой этап молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U20 (игроки не старше 1999 года рождения).

Российские мужские пары в полном составе вышли в плей-офф, не проиграв ни одного матча. Действующие чемпионы Сергей Горбенко Василий Иванов , а также Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов и Алексей Гусев /Павел Шустров вышли сразу в 1/8 финала, заняв первые места в своих группах. Соперники россиян определятся после матчей 1/16 финала, куда отобрались команды, занявшие 2-3-е места в подгруппах.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Групповой этап. 3-й тур Горбенко/Иванов (Россия) — Зова/Шупритт (Германия) — 2:0 (21:17, 21:18).

Гусев/Шустров (Россия) — Волитакис/Кола (Греция) — 2:0 (21:13, 21:13).

Веретюк/Шекунов (Россия) — Абраменко/Коновалов (Беларусь) — 2:0 (21:9, 21:12).