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Мужчины-«пляжники» показали максимальный результат в группах на ЧЕ U20
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Мужчины-«пляжники» показали максимальный результат в группах на ЧЕ U20 

Чемпионат.com 1 час назад
На песчаных кортах специализированного стадиона в «Волей Граде» под Анапой Краснодарского края завершился групповой этап молодёжного чемпионата Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U20 (игроки не старше 1999 года рождения).
Российские мужские пары в полном составе вышли в плей-офф, не проиграв ни одного матча. Действующие чемпионы Сергей Горбенко/Василий Иванов, а также Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов и Алексей Гусев/Павел Шустров вышли сразу в 1/8 финала, заняв первые места в своих группах. Соперники россиян определятся после матчей 1/16 финала, куда отобрались команды, занявшие 2-3-е места в подгруппах.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Групповой этап. 3-й тур  Горбенко/Иванов (Россия) — Зова/Шупритт (Германия) — 2:0 (21:17, 21:18).
Гусев/Шустров (Россия) — Волитакис/Кола (Греция) — 2:0 (21:13, 21:13).
Веретюк/Шекунов (Россия) — Абраменко/Коновалов (Беларусь) — 2:0 (21:9, 21:12).
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